聯詠、環球晶 法說談景氣

驅動IC大廠聯詠（3034）、半導體矽晶圓大廠環球晶即將於7日舉行法說會，市場關注本季營運展望；而佳世達、樺漢則接棒舉行法說會，法人關注，佳世達旗下明基醫院（BBHC）遞交香港上市申請進度，及樺漢全球設立AI研究中心進展等。

聯詠近日公布首季財報，每股稅後純益（EPS）8.04元，為近四個季度低點，但聯詠首季毛利率為41％，優於原預期的38.5％至40.5％間。該公司將於5月7日召開法說會，將釋出第2季營運展望。

環球晶也將於7日舉行法說會，董事長徐秀蘭近日指出，第1季應是底部，下半年的不確定因素還滿多的，但應當會比上半年再好一點，只是本來估計將顯著成長，現在可能會是和緩增加。

佳世達則將於8日舉行法說會，市場關注，佳世達旗下明基醫院遞交香港上市申請進度，以及佳世達網通、智能方案事業群回溫狀況。

佳世達總經理黃漢州先前表示，資通訊產品業務去年第4季已逐步回升，但整體回溫速度不如預期。網通業務去年下半年進入庫存整理，預計該業務將在今年下半年整理完畢、恢復增長動能；智能方案事業群則將成長。

樺漢則將於10日舉行法說會，市場關注樺漢要在全球設立AI研究中心進度，以及公司今年併購方向。樺漢今年規劃AI大戰略，將於日本、新加坡、台灣及歐洲設立AI研發中心。