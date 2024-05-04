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記憶體模組廠十銓 首季每股賺4.1元
記憶體模組廠十銓科技（4967）昨（3）日董事會通過2024年第1季財報，單季稅後純益2.87億元，季增42%，每股純益4.1元，創單季歷史新高，較去年同期的虧損大幅改善，更在一季賺贏去年全年。公司看好下半年進入電子傳統旺季，市場供給緊縮，有望價量齊揚，為營運帶來另一波動能。
十銓第1季合併營收29.94億元，季減47%，年增90.77%。展望後市，十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，同時這幾年在工控及B2B領域亦積極耕耘，成功擴展經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，預期下半年即將進入電子傳統旺季，需求開始逐漸回溫，而市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現「價量齊揚」。
十銓表示，AI於全球掀起巨浪，看好AI運算與Edge運用，逐步將研發實力拓展至AI技術應用，整合產業資源進行至產品布局，十銓也將推出輔助AI功能的 PC ／NB相容的高規格，未來產品動能成長爆發可期。
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