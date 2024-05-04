世芯賺AI財不怕同業搶單 明年CoWoS產能無虞

ASIC業者、股后世芯-KY（3661）昨（3）日召開法說會，總經理沈翔霖指出，世芯在AI ASIC領域中具領先地位，雲端服務供應商（CSP）以ASIC開發AI晶片的趨勢不變，不擔心同業搶單。除了持續拿到北美大客戶新訂單，世芯與晶圓代工龍頭合作密切，已拿到明年CoWoS的產能保證，有助出貨動能。

看待今、明年市況，沈翔霖重申，今年營收維持強勁成長，明年即便北美CSP大客戶產品進入交替期，北美IDM客戶的量產動能仍強勁，加上新案貢獻，明年營收仍維持成長。2026年是公司高成長的一年，包括北美CSP大客戶新一代自製晶片出貨，北美IDM客戶的量產仍強勁。

世芯-KY法說會談話重點 圖／經濟日報提供

法人昨日關注股價變化，世芯今年以來股價劇烈震盪，從逾4,500元到低於3,000元，主因市場傳出世芯大客戶亞馬遜旗下AWS擬中止開發ASIC，重挫該公司股價，先前財務長王德善親上火線澄清，強調客戶出貨情況與先前釋出展望並無差異，沒有任何跡象顯現客戶要終止開發ASIC。

沈翔霖坦言，顯然市場的期望高於公司取得的成績。經營團隊不斷努力推動業務多元化、提高成長率，確保公司營運持續成長，朝正確方向前進，並積極參與客戶設計階段以取得訂單。展望全年，AI趨勢仍將帶動7奈米、5奈米的ASIC晶片業務，維持全年營運強勁增長的預估。世芯昨日下跌5元、收3,145元。

世芯以實際營收迎擊掉單傳聞，沈翔霖指出，美國AI客戶出貨飆升，上季財報表現如預期成長，7奈米AI ASIC出貨量仍占總收入一半以上。上季稅後純益12.3億元，季增10%、年成長111.34%，每股賺15.83元。

財務長王德善指出，第2季、第3季客戶量產動能延續，今年營收將逐季成長並創高，第4季雖客戶量產動能趨緩，但當季通常是委託設計服務（NRE）營收的認列高峰，營收有機會持平第3季。

沈翔霖點出，現階段看到Al需求依舊強勁，主要雲端服務供應商持續積極開發自家ASIC除CSP外，新創公司也陸續推出AI晶片，帶來商機。

世芯近年積極分散地緣政治風險，今年第1季中國地區營收低於15%，公司在中國策略保持不變，只要中國企業財務穩健並遵守規則和法規，會持續支持客戶。