3月EPS／光聖0.76元 光環-0.43元

光通訊產業近期熱門，光元件股光聖（6442）因近期股價波動大，應主管機關要求公布相關財務，昨（3）日公布3月稅後純益5,300萬元，年增960%，3月每股純益（EPS）0.76元，年增986%，法人認為，受惠美國基礎建設需求提升，今年業績可望穩健向上。

光聖昨天應證交所要求公布3月自結獲利，該公司昨天股價漲1.5元，收161元，成交量3.60萬張。光聖預計5月8日召開董事會通過第1季財報。

法人預估，光聖在光被動、光主動元件出貨下，全年營收可望達30億元，年增15%，毛利率介於35-40%。

另一家光元件股光環昨日也應要求公布財務數字，3月營收5,400萬元，歸屬母公司淨損4,500萬元，每股淨損0.43元；2-3月累積營收9,500萬元，歸屬母公司淨損6,500萬元，每股淨損0.64元；第1季每股淨損0.83元。