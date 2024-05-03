信邦4月營收月增0.4% 逐季加溫

電子零組件廠商信邦（3023）昨（3）日公布4月合併營收為28.21億元，月增0.48%，年減3.12%，是歷年同期次高，累計前四個月合併營收為108.41億元，年減5.11%。法人預期信邦第2季業績優於第1季，今年業績逐季增長。

信邦指出，4月合併營收成長，係汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售，較3月成長14.49%、4.70%及5.51%。產品別銷售比重，連接線組生產銷售仍占營收82.43%。以綠能產業、工業應用兩大產業占營收比重過半，汽車約14%。

展望第2季，信邦指出，客戶端庫存去化已接近尾聲，及各產業需求逐漸回溫，營運將優於第1季。太陽能產業因客戶庫存已去化至低水位，需求略有回溫。高階半導體設備需求受惠於AI晶片需求激增，產能已滿載至明年底。

在車用產品方面，法人則表示，信邦與中國大陸上汽集團合作設計組裝的動力總成系統產品（PICU）將於2024年放量，該產品集成四大控制系統，包括發動機、變速箱、混動系統與熱管理系統控制，由於上汽榮威的D7銷售量，自去年10月的單月銷售為1,030台，將成長至2024年平均單月4,350台，信邦跟著受惠。