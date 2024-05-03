台光電4月營收月增8% 衝上新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板廠商台光電（2383）昨（3）日公布4月營收約50.6億元，創歷史新高，月成長8.7%，年成長80.5%，台光電說明，主要受惠於AI伺服器成長力道。

台光電累計今年前四月營收179.63億元，年成長76.8%。台光電說明，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，並展開2025年產能擴充。

台光電指出，除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外，董事會於4月30日通過於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，計劃於2025年增加25%的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

就2024年展望，台光電先前提到，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠以外，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市占率的表現。

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