達方 首季EPS 0.52元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

達方（8163）昨（3）日召開法說會，今年首季稅後純益1.44億元，季減30.1%，年增0.7%，每股純益0.52元。受惠產品組合優化，毛利率19.1%，為逾五年單季高點，為上季財報亮點。

達方總經理蔡耀坤表示，第1季合併營收51.1億元，較上季與去年同期約減少15%，毛利率持續提升至19.1%，主要來自IT產品方面，NB表現不錯，下半年AI PC也有新進展，對本季毛利率表現審慎樂觀。

達方表示，第1季鍵盤產品受惠客戶需求，營收較去年同期成長，至於電動輔助自行車為主軸的綠能事業，預期今年有望轉佳。

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