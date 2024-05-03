富采第1季EPS -0.62元 虧損收斂

富采（3714）昨（3）日召開法說會，董事長彭双浪表示，今年第1季營收沒有大的成長，但產品策略調整、集團整合發揮效益，虧損大幅收斂，看好第2季、第3季迎接旺季，營運將逐季往上，在電視背光、車用、照明穩定成長。

富采同步公告今年第1季營收55.82億元，季增0.2%，年增18.08%，歸屬於母公司業主淨損4.67億元，每股虧損0.62元，是富采自2022年第3季以來連續七季虧損，但相較去第4季每股虧損5.27元，虧損大幅收斂。

富采說明2024年第1季營運概況，受惠高毛利車用新案訂單放量、感測等帶動營收提升。富采今年第1季產品應用別，車用占23%、筆電/顯示器/手機背光24%、顯示看板14%、電視背光12%、感測應用9%、照明（含植物照明）9%、其他9%。

車用方面，看好北美市場第2季需求強勁，中國市場在去年強勁拉貨，本季相對保守，整體車用在第3季出現旺季效應，看好車用今年占比可望提升；背光受惠夏季大型運動賽事挹注，第2季迎來拉貨潮，帶動營收成長。

法人關注今年是否有機會轉虧為盈，彭双浪回應，今年營運據點整合，會有業外負擔，但營運費用將大幅下降，預計今年上半年整合完畢後，下半年負擔減少，持續降低費用。

彭双浪表示，集團在過去一年更聚焦精簡、整併優化各個廠區，包含日前出售微電設備，集團回到核心專業，營運聚焦光電產業，去年打消資產，輕裝上陣，公司在製造基地，台灣北中南廠區、中國大陸廠區優化提升製造效率，積極拓展對公司帶來利益的業務跟市場，預期未來一年至兩年能夠看到成果。