新唐 首季EPS 0.97元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
新唐法說會重點 圖／經濟日報提供
新唐法說會重點 圖／經濟日報提供

新唐（4919）昨（3）日舉辦法說會，公布財報與展望，首季每股純益（EPS）為0.97元，因日本地震認列業外損失等影響，單季每股獲利為12季以來單季新低。

新唐公布首季財報，稅後淨利4.09億元，季減少42.2%、年減少39.1%，至於單季毛利率為42%，因存貨評價提升，季增加2.4個百分點、年增加1.7個百分點。

展望未來，總座楊欣龍提到，第2季較首季持平至向上看，電腦部分，觀察本季電腦相關通路庫存回補，但全年預測尚未開始上調，車用部分，客戶去年第4季庫存調整持續到本季，主要為傳統油車業者。

分析師詢問資通訊產品展望，楊欣龍提到，第2季持平開出但有往上的空間，不同應用的急單與短單，預期未來幾個月會持續開出。應用來看大趨勢以電腦能見度較長且樂觀、手機有季節性因素和新品推出促銷、消費性尚未看見明顯動能，車用穩定但看到部分客戶第2季庫存調整持續。

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