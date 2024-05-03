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汎銓首季每股虧0.2元 辦理10億現增及可轉債加速布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓今日董事會通過成立美國分公司，加快海外布局。圖為竹北營運二廠開幕。圖右3為董事長柳紀綸。圖／汎銓提供
汎銓今日董事會通過成立美國分公司，加快海外布局。圖為竹北營運二廠開幕。圖右3為董事長柳紀綸。圖／汎銓提供

半導體材料分析大廠汎銓（6830）今日公布2024年第1季財報，今年首季因認列擴增機初期較高成本和折舊，侵蝕第1季獲利表現，導致2024年第1季意外出現虧損，單季稅後淨損956萬元、每股虧損0.2元，但為因應公司中長期布局，董事會通過將辦5億元現增及5億元可轉換公司債，授權董事長視市場狀況依相關法規辦理。

汎銓表示，公司目前整體檢測產能在材料分析（MA）委託案量仍有良好熱度，以及成熟製程、第三代半導體相關客戶對於故障分析（FA）業務委案增加，有機會挹注未來營運獲利表現明顯回升。

汎銓表示，董事會通過辦理5億元額度現增和5億元額度可轉換公司債，將用以償還銀行借款、健全財務結構，及投資海外子公司加速全球市場業務布局以擴大營運版圖。

汎銓強調，公司看好全球半導體區域化趨勢明確，憑藉公司為半導體相關客戶推進先進製程研發的關鍵要角，除穩步擴大台灣材料分析（MA）業務規模，尤其在海外市場布局方面，秉持複製南京營運據點以成立第一個完整年度步入獲利的成功模式，於全球半導體研發重要聚落設立分析實驗室布局，包括日本分析實驗室據點設置，有望年底前完成。

汎銓今日也宣布設立美國子公司，投資金額為2000萬元美金，不僅因應既有客戶材料分析（MA）委案所需，更進一步擴增新客戶委案合作機會，皆有助於堆疊公司未來營運成長態勢。

布局 第三代半導體

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