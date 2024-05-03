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世芯估業績逐季攀升至第3季 2024年強勁成長

中央社／ 新竹3日電

IC設計服務廠世芯-KY預期，第2季及第3季業績可望逐季成長，第4季可能持平表現，2024年將強勁成長。

世芯-KY今天舉行線上法人說明會，財務長王德善表示，受惠人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，第1季營收如預期攀高，至新台幣104.9億元，高效能運算（HPC）營收比重達93%，北美最大客戶貢獻超過第1季總營收的一半。

展望未來，王德善說，第2季及第3季業績可望逐季成長，第4季量產動能恐將趨緩，不過時序步入客戶委託設計（NRE）業務傳統旺季，整體業績可能持平表現，2024年將強勁成長。

王德善表示，2025年總體經濟情勢並不明朗，不過預期在整合元件製造（IDM）廠客戶5奈米晶片訂單挹注下，可望帶動2025年業績持續成長。

世芯-KY近期股價大幅修正，從超過4500元價格一度跌破3000元，對此總經理沈翔霖表示，顯然投資人的期望高於公司展現的成績。他強調，經營團隊致力多元化發展，及提升毛利率，正朝正確方向前進。

沈翔霖說，因應地緣政治風險，世芯-KY第1季中國地區營收低於15%，並將資源支援日本、台灣及馬來西亞等地區，目前日本據點有近80人，馬來西亞據點有20多人，東南亞地區至今年底將有60人，以滿足客戶需求。

世芯 營收

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