其陽財報／今年首季獲利大減六成 EPS 達0.1元

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽（3564）3日公布今年4月營收，其陽受惠產業回溫，帶動營收月增3.79%，已連續三個月月成長，至於友通則因自動化市場尚未回溫，導致營收月減3%。此外，其陽今日亦同步公布今年首季財報，稅後純益大減逾六成，每股純益（EPS）為0.1元。

其陽今日公布今年首季財報，營收4.23億元，季減26.56%、年減16.57%。毛利率28.27%，季增0.36個百分點、年增0.92個百分點。營益率2.58%，季減3.32個百分點、年減2.72個百分點。稅後純益562.3萬元，季減近七成、年減60.96%，每股純益為0.1元，不如去年同期的0.24元。

儘管首季財報表現不佳，但在營收方面，其陽今年4月業績為1.54億元，月增3.79%、年減0.94%，已連續三個月月成長；累計其陽今年前四個月營收達5.77億元，年減12.91%。

展望後市，其陽先前預告，2024年接單狀狀況將回到2022年水準，隨著微軟將推出新平台，有望帶動新一波資安需求，估其陽2024年營收將重回年成長軌道。

至於友通方面，友通今年4月營收6.43億元，月減3%、年減45.76%；累計友通今年前四個月營收達25.49億元，年減49.07%。

友通營收下滑原因除了去年賣掉美國Brainstorm公司，導致今年該塊業務營收減少外，IPC本業尤其在工控/自動化領域也尚未見到明顯復甦。

友通先前表示，整體訂單需求雖仍受客戶庫存調整影響，但自去年第3季以來客戶庫存調節逐季減緩，需求逐步恢復；在客戶的調整期間，友通同時加速投入AI新品研發與送樣，以滿足客戶未來三到五年的剛性需求，包括無人化服務、遠端管理等AI邊緣運算應用。

據目前在手訂單而言，友通指出，接單與客群皆呈成長趨勢，事業表現隨既有客戶需求漸增而提升，並且進軍無人載具應用市場。資安、自動化、智慧醫療、新能源應用與鐵道交通等領域剛需不變，將持續為友通的成長挹注動能。