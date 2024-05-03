快訊

好天氣快掰了…周日降雨範圍擴大 下周北部連3天跌回20度

台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

國道客運運價最高漲幅定案 北高票價最高可漲36元

新唐：第2季業績有機會攀升 電腦市場相對樂觀

中央社／ 新竹3日電

IC設計廠新唐總經理楊欣龍今天表示，目前客戶長期訂單約略持平，不過未來在急單挹注下，第2季業績有機會攀升，電腦市場相對樂觀。

新唐下午舉行線上法人說明會，楊欣龍說，電腦通路在經過近1年的庫存調整後，通路回補庫存需求湧現，是相對樂觀的應用市場。

他表示，手機市場有季節性問題，應視手機品牌廠推出新產品及促銷活動而定；消費性市場未見明顯動能；車用市場穩定，不過部分客戶庫存調整可能延續到第2季。

有關急單需求，楊欣龍指出，電腦客戶目前多採用急單方式，雖然並未調升全年需求，不過上半年出貨比重已明顯偏高；消費性市場整體需求疲軟，部分客戶陸續釋出急單，並未集中特定產品項目。

至於產品價格方面，楊欣龍說，車用部分，長期合作客戶價格壓力相對較小；與電腦客戶偏向採取年度議價，短期不會有變動。

有關遠端伺服器管理晶片產品發展，楊欣龍表示，今年既有雲端服務業者客戶拉貨動能相對2023年強勁，新雲端服務業者客戶效益預計在2025年上半年發酵。

電池管理晶片部分，楊欣龍說，擴產效益逐步發酵，業績逐季攀升，預期未來1年可望維持揚升趨勢；在中國市場有一些斬獲，將貢獻營收。

法人關心人工智慧（AI）帶動的機會，楊欣龍表示，短期主要期待AI功能能夠刺激電腦出貨量增加；此外，傳統伺服器與AI伺服器界定將趨於模糊，今年伺服器出貨量可望優於2023年。

楊欣龍說，疫情期間新唐強力支援客戶，部分客戶有意提升合作關係，增加採用零件，將有助新唐提升在電腦市場的占有率。

伺服器 新唐 雲端服務

延伸閱讀

首季獲利倍數成長的散熱股：泰碩

美中晶片戰爭 台灣IC設計面臨中國廠商削價競爭？

證交所舉辦2024年證券商資通安全會議

高通獲利彈升台廠跟著旺…台積、京元電利多

相關新聞

南亞科4月營收32.05億元 月減5.5％全年穩健復甦

DRAM大廠南亞科(2408)今(3)日公布2024年4月自結合併營收為32.06億元，月減5.5%，但比去年同期增加4...

台達電法說會報喜 股價大漲超過半根停板 重返所有均線

台達電（2308）積極搶佔AI商機，昨日法說會上表示旗下AI伺服器電源、新液冷解決方案都順利進行，推動3日股價勁揚，早盤...

力積電切入先進封裝…股價放量大漲 成交量排名個股第三

力積電（6770）於2日苗栗銅鑼新廠落成典禮上表示，將加速記憶體技術研發，並切入CoWoS先進封裝領域，主要生產中介層，...

中華電：擴大市場領先

中華電信（2412）昨（2）日舉行線上法說會，董事長郭水義看好新興業務持續成長，在「新電信三雄」競爭態勢確立下，中華電行...

華孚4月營收月增6%

華孚（6235）昨（2）日公布4月營收5.9億元，創新高，月增6%，年增20.7%；前四月合併營收21.51億元，年增1...

崇越首季每股純益4.11元 海外動能強

崇越（5434）昨（2）日公告首季歸屬母公司淨利7.75億元，季增22.2%，年增4.7%，每股純益4.11元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。