達方財報／首季每股純益0.52元

達方（8163）3日召開董事會，會中通過2024年第1季財務報表。第1季合併營收51.1億元，較上季與去年同期約減少15%，毛利率持續提升至19.1%。歸屬母公司稅後淨利1.44億元，每股純益0.52元。

達方表示，第1季鍵盤產品受惠客戶需求，營收較去年同期成長；以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，營運表現受到庫存調整影響，短期尚待調整。對於營運展望，公司認為將逐季轉佳。

就長期而言，NB/PC在Windows作業系統升級與AI NB/PC逐步導入下，將有助於鍵盤與其他新產品出貨穩健回升。綠能事業以E-Bike關鍵零組件的車架與鋰電池組為核心，在E-Mobility、環保、運動三大全球趨勢下，對於未來成長動能深具信心。公司將持續推動精實整合、創造綜效、追求價值成長，積極布局智能和綠能兩大趨勢產業，掌握永續成長契機。