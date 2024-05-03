新唐法說會／電腦相關通路庫存回補 第2季較首季持平向上

新唐（4919）3日召開法說會釋出展望，總座楊欣龍提到，電腦部分觀察本季電腦相關通路庫存回補，但全年預測尚未開始上調，整體第2季較首季持平至向上看，至於車用部分客戶去年第四季庫存調整本季仍持續，主要在傳統油車。

分析師詢問4C產品展望，楊欣龍提到，整體第2季持平開出但有往上的空間，不同應用的急單與短單，預期未來幾個月會持續開出。應用來看大趨勢以電腦能見度較長且樂觀、手機季節性因素和新品推出促銷有關、消費性尚未看見明顯動能，車用穩定但看到部分客戶第2季庫存調整持續。

楊欣龍提到，第2季的庫存回沖利益相對首季小，急單與短單來看不排除會比首季略好。主要在電腦部分庫存回補、消費應用出現急短單需求，屬於各自補貨需求特別是在中國大陸有此類現象。

此外，楊欣龍提到，本季觀察電腦相關通路庫存回補，表示過去一年通路庫存已逐步降低，看見來自客戶通路庫存回補需求但全年預測尚未開始上調。

車用部分，楊欣龍指出，客戶去年第四季庫存調整，本季仍持續在傳統油車，整體總體經濟與地緣政治不確定因素仍影響終端需求。

價格部份，楊欣龍指出，持續應對市況動態調整，並和供應商洽談，扣除短期庫存回沖因素，整體確保短期毛利率變動不會太大，比如車用長期客戶庫存調整價格壓力小，急短單的價格調整視情況和客戶協商彈性、最近無較大動作全面調整價格，電腦部分則是年度議價不會是短期狀況。