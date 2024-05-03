信邦營收／4月28.21億元 歷年同期次高
電子零組件廠商信邦（3023）3日公布自結2024年4月合併營收為28.21億元，較3月28.07億元成長0.48%，比去年同期29.12億元減少3.12%；累計前4月合併營收為108.41億元，較去年同期減少5.11%。
信邦指出，2024年4月合併營收28.21億元及累計前4月合併營收108.41億元，為歷年同期次高，每月合併營收較去年同期減少幅度已在逐月縮小中。4月合併營收之成長，係汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較3月成長14.49%、4.70%及5.51%；累計前4月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少10.24%、汽車產業減少7.50%、綠能產業減少7.53%、工業應用產業成長0.18%、通訊及電子週邊產業減少4.15%。
產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收82.43%；連接器及零組件銷售占17.57%。
產業別的銷售分佈，綠能產業占合併營收32.30%；工業應用產業占28.66%；通訊及電子週邊產業占16.62%；汽車產業占14.16%；醫療及健康照護產業占8.26%。
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