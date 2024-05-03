南亞科營收／4月32.06億元 年增幅逾四成
DRAM廠南亞科（2408）公告4月合併營收達32.06億元，相較去年同期大幅成長41.88％。法人指出，南亞科受惠於DRAM價格持續回溫，預期第2季業績將可望繳出明顯優於第1季的成績單。
南亞科公告4月合併營收達32.06億元、月減5.45％，不過相較去年同期明顯成長41.88％。累計今年前四月合併營收為127.09億元、年成長46.34％，重新回到成長軌道之上。
法人指出，隨著三大DRAM廠全力衝刺HBM及DDR5市場，代表整體DDR4、DDR3的產出位元率將會減少，在供給減少、市場需求持續回溫效應下，成為南亞科在相關市場的利基點，將有望推動今年第2季營運相較第1季大幅改善，毛利率將有望明顯提升。
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