聽新聞
test
0:00 / 0:00
力積電銅鑼新廠有助搶國際大單
晶圓代工廠力積電（6770）昨（2）日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，這座投資總額超過3,000億元的12吋晶圓廠，已完成首批設備安裝並投入試產，董事長黃崇仁看好，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。
黃崇仁指出，銅鑼新廠2021年3月動工，耗時三年，截至目前這項12吋晶圓廠投資案已耗資逾800億元。由於公司快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，新廠建置成本勢必更高。
據悉，力積電銅鑼廠區土地面積11萬平方公尺，啟用的第一期房擁有2.8萬平方公尺的潔淨室（Clean Room），預計在此新建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長，仍可在銅鑼廠興建第二期廠房，將2x奈米技術往前推進。
黃崇仁強調，銅鑼新廠啟用，能滿足大型客戶建構韌性供應鏈的策略需求，對力積電未來提升營收將有顯著助益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言