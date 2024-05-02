力積電銅鑼新廠有助搶國際大單

晶圓代工廠力積電（6770）昨（2）日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，這座投資總額超過3,000億元的12吋晶圓廠，已完成首批設備安裝並投入試產，董事長黃崇仁看好，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。

黃崇仁指出，銅鑼新廠2021年3月動工，耗時三年，截至目前這項12吋晶圓廠投資案已耗資逾800億元。由於公司快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，新廠建置成本勢必更高。

據悉，力積電銅鑼廠區土地面積11萬平方公尺，啟用的第一期房擁有2.8萬平方公尺的潔淨室（Clean Room），預計在此新建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長，仍可在銅鑼廠興建第二期廠房，將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁強調，銅鑼新廠啟用，能滿足大型客戶建構韌性供應鏈的策略需求，對力積電未來提升營收將有顯著助益。