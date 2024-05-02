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群電首季每股純益1.7元 下半年帶勁
群電（6412）昨（2）日召開法說會，公布首季稅後純益6.81億元，雖然季減30.7%，仍為同期次高，並較去年同期增加17%，每股純益1.7元。群電總經理曾國華表示，隨著遊戲機需求回溫，加上智慧建築、伺服器出貨成長帶動，本季營運將優於首季。
至於AI伺服器電源產品，群電表示，目前AI伺服器電源主流落在3至5.5KW，下一世代主流預計達8KW以上，群電目前已量產3至4KW產品，也已送樣給多個大客戶，爭取下半年開始陸續出貨，預計今年下半年會有更高瓦數機種及系統級產品開發完成，挹注明年業績添新動能。
群電並公布4月合併營收26.09億元，月減5.8%，年減4.9%；前四月合併營收106.55億元，年減3.4%。
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