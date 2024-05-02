中華電：擴大市場領先

中華電信（2412）昨（2）日舉行線上法說會，董事長郭水義看好新興業務持續成長，在「新電信三雄」競爭態勢確立下，中華電行動營收及用戶市占率會持續增加，擴大市場領先。

迎接未來AI驅動IDC等需求的趨勢，中華電指出，中華電加上集團內是方的IDC布局，已取得全台市占龍頭地位。

郭水義強調，中華電信將持續投資於AI基礎設施，提升營運效益與服務品質，以利在AI帶動的轉型浪潮之中，獲取更多商機，同時豐富影視事業內容及數位生態圈，以因應客戶多元的影視內容需求。

面對台灣進入「新電信三雄」競爭態勢，郭水義表示，中華電信在台灣行動市場的行動服務營收市占率達40.4%，用戶數市占率為37.7%，在新的三家競爭格局之中，持續擴大市場領先。

針對首季業務，中華電總經理林昭陽表示，個人與家庭事業群因行動服務營收受惠於客戶升級5G、月租型客戶數成長與漫遊營收增加而持續年成長，推升整體營收，三網飆配方案客戶數季增23.3%，消費資安服務客戶數年增17%。

此外，林昭陽指出，企業客戶事業群在排除去年認列一次性政府補償收入後，營收亦呈現年增趨勢；其中，大數據服務營收因智慧能源專案帶動，年增率高達71.6%。

國際電信事業群受惠於海外ICT專案需求不斷增加，營收年增13.3%，稅前淨利年增23.5%，皆達雙位數成長。

中華電信近期取得首件在中美洲為台商建制的海外資料中心專案，ICT持續受惠跨國企業全球布局，推升海外整合專案業務成長。

法人關注中華電企業客戶新興營收。中華電指出，企客新興業務營收年增5.2%，前三大業務為IDC、資安、AIoT，今年首季IDC年減3.9%，其中IDC經常性收入年增7.6%；資安年增6.3%；AIoT年增6.5%；雲端年增5.8%，其中，國際公有雲年增36.8%

中華電信日前已經公布首季自結財報，單季合併營收549.4億元，年增1.4%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）218.2億元，年減1.1%。

歸屬母公司業主淨利93.9億元，年減2.6%，每股純益1.21元，獲利超越財測目標。