達運財報／首季每股稅後純損0.13元 擬以資本公積配發0.1元現金股利

達運（6120）董事會2日通過2024年首季財報，稅後純損0.84億元，較去年第4季由盈轉虧，較去同期則是呈虧損收斂走勢；平均每股稅後純損0.13元。

達運董事會並決議，擬以資本公積發放現金股利0.1元。這項股利分配案將於6月14日股東會中承認。

達運2023年全年合併營收177.7億元，年增22.8%，為近二年新高。毛利率4.8%，較前年的-0.19%由負轉正。稅後純益1.15億元，年減8.8%；每股稅後純益0.17元。

達運今年首季合併營收49.98億元，季增5.6%，年增53.4%。毛利率2.75％，季減2.47個百分點，較去年同期由是由負轉正數。稅後純損0.84億元，較去年第4季由盈轉虧，較去同期則是呈虧損收斂走勢；每股稅後純損0.13元。

展望2024年，達運在顯示器相關的主業回穩，以及車載應用新產品陸續導入下，可望推升今年營運表現優於去年。