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攸泰承銷競價拍賣5月2日開標 6到8日申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

福邦證券輔導、主辦承銷的攸泰科技（6928）股票初次上市承銷案，採80%競價拍賣及20%公開申購的方式辦理，這次辦理競價拍賣7,920張，2日於證交所電腦系統完成開標作業。共計吸引1,269筆（17,939張）參與投標，開標結果最低得標價格79.3元，最高得標價格106.4元，得標加權平均價格為每股84.76元。

攸泰科技將於5月6日至5月8日辦理為期三天的公開申購，申購股數計1,980張，5月10日將公開抽籤，並預計於5月16日掛牌上市，這次辦理公開申購價格為65元。若以2日成交均價103.6元計算，粗估中籤潛在獲利將近3.9萬元。

攸泰科技去(2023)年合併營收達37.21億元，年複合成長率達12.26%，稅後淨利為2.58億元，每股盈餘3.44元，不論營收及獲利皆創下攸泰科技歷史新高。

攸泰科技作為大眾集團持股七成的子公司，自產業電腦起家，長期專注於無線通訊及強固技術的垂直產業，為國內少數具衛星通訊垂直整合技術廠商，於海事、衛星、物流及政府方案領域，皆有長期合作的國內外指標性客戶實績。除以加值型客製化方案牢牢抓住既有客戶，更多角齊發為營運動能添柴加薪。

近年大力發展自有品牌RuggON，以強固型平板解決方案為主，具抗強光、極端溫度、濕度及耐震動衝擊，仍能維持穩定運作及通訊功能之產品特性，打入運輸、物流、農業、政府方案市場。另攸泰科技著眼高成長性之衛星通訊設備市場，挾通訊系統產品研發設計經驗、供應鏈整合能力及智慧製造等各項優勢，自2020年切入至今，已有衛星通訊接收設備量產實績，今年更與工研院攜手合作發展國產「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，預計2025年第2季商品化，滿足臺灣太空中心B5G衛星連線地面終端需求，其研發實力可說深獲肯定。

太空 營收

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