群電今年首季每股純益1.7元 為同期次高

電源大廠群電（6412）公布今年首季稅後淨利6.81億元，年增17.1%；每股純益1.7元，為同期次高。毛利率20.8%、營益率9.7%、淨利率8.5%，獲利率較去年同期「三率三升」、改寫同期新高。

至於AI伺服器電源部分，群電表示。目前AI伺服器電源的主流落在3-5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，群光電能目前已量產3-4KW產品，也先後送樣給好幾個大客戶，爭取下半年開始陸續出貨，預計今年下半年還會有更高瓦數機種及系統級產品開發完成，明年業績將有更大成長。

群電第1季合併營收80.46億元，年減3%。毛利16.75億，年增8.2%。營業淨利7.84億元，年增7.9%。稅後淨利6.81億元，年增17.1%；每股純益1.7元。獲利率方面，毛利率為20.8%，年增2.1 個百分點；營業利益率9.7%，年增0.9個百分點；淨利率8.5%，年增1.5個百分點。

群電同步公布4月合併營收26.09億元，年減4.9%。累計今年前四月合併營收106.55億元，年減3.4%。

展望本季及下半年，公司指出，PC產業在第2季呈現緩步復甦，有點像隧道出口前慢慢看見曙光的感覺，公司樂觀看待下半年相關營收成長性。短期內客戶的備貨還是非常謹慎及保守，且短單居多，其中一個很大的原因是從今年底至明年上半年期間，主打AI效能的筆電將陸續登場，而市場在AI NB 上市前展現出極大的期待和觀望情緒，尤其是高階筆電，最近量走得比較慢，近期品牌客戶拉貨以大量平價的機種為主，因為客群和AI NB重疊性比較低。

針對伺服器電源業務，群電表示，公司同時耕耘中國及歐美客戶，但不同區域的客戶需求結構不同，戰略也必須不同。在中國客戶的部分，因為國網配電額的限制，CRPS(Common Redundant Power Supply)目前還是主流，公司已針對客戶需求開發出超高轉換效率 Titanium plus的 CRPS，幫助客人降本省碳。

公司也強調，今年很多的新產品、新專案集中在下半年量產並貢獻營收，有信心公司四大長期動能，包括大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，下半年業績都加速成長。公司預期今年營運先蹲後跳，力拚全年營收、獲利再創高峰。