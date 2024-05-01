敦陽科首季 EPS 1.94元 邁達特1.02元

系統整合廠敦陽科（2480）、邁達特首季財報出爐，敦陽科單季歸屬母公司業主淨利2.06億元，季增5.1%，年減2.3%，每股純益1.94元；邁達特單季歸屬母公司業主淨利1.4億元，季增137%，年減0.35%，每股純益1.02元。

展望後市，敦陽科與邁達特都強調，今年持續搶攻AI應用、深耕資安商機。敦陽科指出，將擴大軟體整合、雲地整合及資安代管服務，透過雲端服務很容易拓展商業應用及技術服務的覆蓋面，包括電商平台、AI數位轉型、AI行銷互動平台、AI資料科學平台、AI機器人應用、GenAI產業應用等都是發展重點。

邁達特董事長曾文興表示，國內各大產業在IT投資將更顯著側重於AI、雲端和資安合規，邁達特今年將以深化AI資料應用整合服務、擴展MSP雲端代管範圍、精耕資安維運技術為三大主軸。