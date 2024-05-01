揚明光改選 總座未列名單

揚明光（3504）將於6月19日召開股東會，全面改選七席董事（包含三名獨董），依據公司提出的董事候選人名單，總經理徐誌鴻意外未入列，引發外界高度關注。

揚明光為中光電集團子公司，持股逾三成。揚明光三年前董事改選，出現經營團隊與母公司中光電各自提名董事候選人，呈現兩組人馬超額競選局面，外界解讀為集團內鬨，最後經營團隊由徐誌鴻以自然人身分首度進入董事會。不過，今年改選名單完全均由中光電主導，徐誌鴻未入列，大出市場意料之外。

揚明光說明，前一次改選因有兩位持股1%以上的股東提出董事名單，惟這次僅有公司董事會提名。揚明光學為全球最大的微投影模組大廠，市占率逾三成。

根據揚明光提名的最新董事候選人名單，中光電法人代表三席為林惠姿、王思克、王舒屏（新任），以及一名自然人黃科志（新任），三席獨董為吳相勳、袁万丁、賴錦德（新任）。

揚明光日前公布首季財報，受傳統淡季影響與日前廠房火災拖累，單季毛利率5.6%，營業損失1.13億元，稅後淨損2.29億元，每股淨損2.01元，為歷來最大單季虧損。