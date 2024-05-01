快訊

貴婦奈奈吸金潛逃案！「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐明早押解回台

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

揚明光改選 總座未列名單

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

揚明光（3504）將於6月19日召開股東會，全面改選七席董事（包含三名獨董），依據公司提出的董事候選人名單，總經理徐誌鴻意外未入列，引發外界高度關注。

揚明光為中光電集團子公司，持股逾三成。揚明光三年前董事改選，出現經營團隊與母公司中光電各自提名董事候選人，呈現兩組人馬超額競選局面，外界解讀為集團內鬨，最後經營團隊由徐誌鴻以自然人身分首度進入董事會。不過，今年改選名單完全均由中光電主導，徐誌鴻未入列，大出市場意料之外。

揚明光說明，前一次改選因有兩位持股1%以上的股東提出董事名單，惟這次僅有公司董事會提名。揚明光學為全球最大的微投影模組大廠，市占率逾三成。

根據揚明光提名的最新董事候選人名單，中光電法人代表三席為林惠姿、王思克、王舒屏（新任），以及一名自然人黃科志（新任），三席獨董為吳相勳、袁万丁、賴錦德（新任）。

揚明光日前公布首季財報，受傳統淡季影響與日前廠房火災拖累，單季毛利率5.6%，營業損失1.13億元，稅後淨損2.29億元，每股淨損2.01元，為歷來最大單季虧損。

中光電 股東會 財報

延伸閱讀

中光電法說會／第1季是顯示產品的谷底 估車用年成長逾五成

酒後濺水引糾紛 台南市街頭大亂鬥 警方將依法究辦

宏致集團攜手愛心獎 贈南投縣水里鄉行動圖書車

傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

相關新聞

電動車族群 長線可期

台股近來雖進入震盪整理格局，個股起起伏伏，不過其中汽車、電動車族群相對抗跌，多檔個股如怡利電（2497）、車王電、康普、...

敦陽科首季 EPS 1.94元 邁達特1.02元

系統整合廠敦陽科（2480）、邁達特首季財報出爐，敦陽科單季歸屬母公司業主淨利2.06億元，季增5.1%，年減2.3%，...

虹堡攻海外 業績拚新高

POS及IC晶片讀卡機製造商虹堡（5258）受惠無人自助商機持續發酵，本季營運展望正向，加上多家近年耕耘的一線大客戶下半...

揚明光改選 總座未列名單

揚明光（3504）將於6月19日召開股東會，全面改選七席董事（包含三名獨董），依據公司提出的董事候選人名單，總經理徐誌鴻...

詠業首季EPS 0.54元 新品將助陣

詠業（6792）昨（29）日舉行線上法說，第1季營運受客戶去化庫存影響，單季稅後純益2,509萬元，季減3%，年減41%...

盛群首季EPS -0.2元 拉貨動能弱

微控制器（MCU）大廠盛群（6202）昨（29）日公布首季稅後淨損4,529.1萬元，連兩季虧損，虧損金額較去年第4季擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。