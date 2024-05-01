電動車族群 長線可期

台股近來雖進入震盪整理格局，個股起起伏伏，不過其中汽車、電動車族群相對抗跌，多檔個股如怡利電（2497）、車王電、康普、鴻海、胡連等躍居市場熱議焦點。

在節能減碳全球趨勢下，電動車產業已成為汽車發展重點潮流之一。富邦投顧預期，台系供應鏈中，特別是車用零組件廠商，未來競爭力強弱將取決於產品可應用於電動車的比例大小。

此外，凱基投顧指出，華為數字能源總裁侯金龍在2024電動汽車閃充技術峰會中預測，未來十年中國大陸電動汽車保有量將會十倍增長，帶來八倍充電量的需求。華為今年制定目標為至少在全國範圍內，完成10萬座超充樁的建設。

其中值得注意的是，小米純電動車SU7今年3月底亮相，小米也成為全球最新一家成功自主研發、製造電動車的公司。小米創辦人雷軍，更將旗下SU7與特斯拉Model 3進行對比，更聲稱小米SU7的跑速比保時捷純電動車Taycan Turbo還快。

在台廠受惠股方面，玉山投顧分析，鴻海在車用領域布局廣泛，包含零組件、充電樁、智慧座艙與電動車等，其中小米SU7採用ZF集團的CDC避震器，使鴻海間接受惠。

胡連來自中國大陸市場的營收占比接近八成，主要客戶為吉利、長安、上海特斯拉超級工廠、比亞迪、奇瑞、上汽，預期胡連也將切入小米供應鏈；朋程亞洲營收占比46%，伴隨著中國大陸政策推動，預期今年來自中國大陸電動車銷量貢獻將成長三成。