電動車概念股飆 法人：長線布局電動車基金、ETF

台灣4月30日電動車相關概念股，包括高力、康普、美琪瑪、長園科、怡利電、車王電等紛紛鎖上漲停板，多檔個股表現湧入買盤進場，法人建議可伺機布局電動車基金或ETF，掌握長線契機。

特斯拉日前表示，透過持有3.5萬顆的輝達（Nvidia）H100 GPU，將使算力大幅提升，以視覺為基礎的全自動輔助駕駛（FSD）最新版本V12表現突飛猛進，預計年底H100數量將再增加至8.5萬顆。

此外，新平台車款有望帶動2025年成長。法人分析，此次特斯拉財報最令市場驚喜的是，近期謠傳將暫緩的2.5萬美元新平台車款，不但將持續進行開發，甚至目標由原先2025下半年提前至2024年底至2025上半年投產。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌強調，過去一年電動車產業表現平淡，不過電動車為全球政府推廣發展的目標，且近期各家大廠持續發力，電動車市場可望引來新一波助力，以新銳電動車大廠特斯拉來說，特斯拉執行長馬斯克28日訪中拜會中國官員，希望能於中國推廣自家全自動駕駛軟體（FSD）。

劉恆誌指出，況且為了因應先前政策，特斯拉自2021年以來均將所有中國數據存於上海，因此此次訪中亦希望中國政府能允許特斯拉將蒐集之數據回傳至美國，以助於訓練自動駕駛模型。