微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（30）日召開法說會，總經理蔡榮宗高喊營運低谷已過，直言「春燕來了」，不僅4月業績會回升，5、6月在手訂單也不比4月少。

法人看好，今年首季應是盛群營運谷底，本季業績有望較上季勁揚超過兩成，並扭轉上季虧損態勢，重返獲利，今年營運將逐季走高。盛群昨日股價上漲0.8元，收在60元。

盛群日前已公布首季財報，受庫存調整導致客戶拉貨動能不佳影響，單季合併營收4.43億元，季減9％，連八季下滑，也比去年同期衰退42％；稅後淨損4,529.1萬元，每股淨損0.2元，連兩季虧損。

盛群過往獲利穩健，上季罕見連兩季虧損，透露微控制器整體市況相當低迷。不過，蔡榮宗昨天釋出喜訊，強調代理商端庫存已逐漸去化，健康量測如血糖儀、血壓計，還有觸控微控制器應用需求較強，其他應用也陸續復甦。至於下半年的情況，目前已有部分客戶下訂單，但比重還不多。

在產品報價方面，蔡榮宗說，會與一部分特殊客戶討論特價支持，不過整體來看近期並沒有太多變動。

至於合作的晶圓代工廠報價，蔡榮宗提到，去年底已談好今年的投片價格，惟目前新投片占庫存的比重仍少，但本季晶圓回片的數量會比首季增加超過三成，金額卻增加很少，使得成本可進一步下降，預期對下半年毛利率提升將有幫助。

另外，蔡榮宗表示，盛群去年在中國大陸銷售受到整體市況影響，使得其他海外市場業績比重提高，但如今大陸華南地區需求回升，今年來自中國大陸市場的業績占比應會增加。

盛群並積極拓展東南亞與印度市場，蔡榮宗透露，公司內部設定目標今年印度市場業績要成長五成；至於東南亞市場，也已開始派員前往駐點提供技術服務。未來希望幾年後，印度市場能貢獻其一成業績。