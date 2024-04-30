旺宏第1季EPS -0.58元 攻車規市場

旺宏（2337）昨（30）日舉行法說會，公布首季每股淨損0.58元，連續三季虧損。展望後市，旺宏董事長吳敏求表示，已看到需求逐漸回溫，以車用領域較好，將持續推進技術進程，預期3D編碼型快閃記憶體（NOR Flash）樣品將在下半年問世，主攻車規市場。

旺宏首季稅後淨損10.79億元，虧損較前一季與去年同期擴大，惟存貨金額降至131.58億元，低於前一季與去年同期，顯示庫存正逐步消化中。

吳敏求指出，NOR Flash存貨方面，調節庫存效益開始顯現，觀察到有客戶開始在大量補貨；至於車用領域，也一改先前較為疲弱的態勢，現已看到復甦跡象。

新產品方面，吳敏求說明，3D NOR晶片進度很順利， 估計營收貢獻時間點會在明年下半年。

至於NOR晶片和NAND晶片價格走勢，吳敏求強調，近兩年市況不景氣，旺宏產品價格仍維持得不錯，但現在談報價走勢改善的機會還言之過早。

吳敏求強指出，旺宏具備很多的機會，尤其在NOR Flash相關業務，將好好經營工規、車用及高階產品市場，努力增加客戶組成。