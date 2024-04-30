宸鴻首季營收季減16% 每股賺0.29元
觸控面板廠宸鴻今天公告2024年第1季合併營收為新台幣153.3億元，季減16%；歸屬於母公司稅後淨利1.2億元，每股稅後淨利0.29元。
宸鴻說明，第1季營收季減16%，主因季節性因素影響，平板電腦及筆電等產品營收皆下滑；此外．因智慧型手機產品已進入產品週期尾聲，加上出售車載事業持股，自2024年起車載事業營收已不計入合併報表，所以與去年同期相比營收減少11.5%。
產品組合方面，宸鴻統計，今年第1季小尺寸產品（7吋以下）營收較2023年第4季成長18.5%，主要受惠於電子書產品出貨成長；平板電腦（7至11吋）、大尺寸平板電腦及筆電產品（11至16吋）因淡季需求低靡，第1季營收分別較去年第4季減少33%及2.1%；16吋以上產品營收較去年第4季減少26.2%，主因自今年第1季起移除車載事業營收所致。
宸鴻統計，第1季營業淨損1.4億元，但第1季淨利息收入約1.7億元，並認列外匯收益3300萬元。此外，認列策略性投資收入約1000萬元。其他業外收入包含政府補助及租金收入等，合計約6400萬元。本季歸屬於母公司稅後淨利約1.2億元，每股稅後淨利為0.29元。
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