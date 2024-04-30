TPK第1季 EPS 0.29元 拚逐季回溫

觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（30）日公告今年首季每股純益0.29元，較去年第4季每股純益0.01元、去年同期0.25元雙雙成長。

TPK第1季營收153.3億元，季減16%，年減11.5%，稅後純益1.16億元，為近六季以來高點。

據悉，TPK首季營收衰退，主因季節性因素影響，包括平板、筆電等產品營收均下滑，加上智慧手機產品進入周期尾聲，因此影響營收表現，所幸首季認列利息收入1.7億元、匯兌收益3,300萬元、策略性投資收入1,000萬元，加上其他業外收入政府補助與租金收入約6,400萬元，推升首季獲利成長。

針對首季產品組合方面，小尺寸產品（7吋以下）營收較去年第4季成長18.5%，主要受惠於電子書產品出貨成長；平板電腦（7-11吋）、大尺寸平板電腦及筆電產品（11-16吋）因淡季需求低靡，首季營收分別季減33%及2.1%；16吋以上產品營收季減26.2%，主要係自本季起移除車載事業營收所致。

展望未來，由於第2季仍是電子產業傳統淡季，但隨著市場需求略有復甦，法人預估，TPK營運表現有望逐季回溫，下半年將優於上半年，全年業績將力拚較去年成長。

TPK昨日股價下跌0.65元，收38.3元。