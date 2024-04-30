電動車市場遇逆風 台達電首季純益寫4年新低

受到淡季效應及電動車市場疲弱影響，電源大廠台達電30日公告第1季稅後純益新台幣57.63億元，年減16.5%，較去年第4季縮水35.7%，並創下2020年第1季以來近4年新低，單季每股純益2.22元。

台達電第1季營收912.97億元，季減8.7%，年減1.6%；毛利率29.52%，比去年同期提升1.99個百分點；營益率8.1%，比去年同期下滑0.95個百分點。

台達電董事長海英俊上季於法人說明會中坦承，電動車市場最近遭遇一些逆風，出現銷售趨緩、庫存升高情況，台達電下修今年電動車相關產品營收成長率，年增率從原本的50%下調到20%至30%之間，遠低於去年的80%，可能是台達電第1季營運下滑的主因。

不過海英俊也表示，AI應用未來有非常大的成長機會，台達電AI伺服器相關產品今年營收要力拚比去年倍增，包括AI電源、AI散熱，很多大單都在下半年，看好下半年營運加溫，表現將優於上半年。

台達電5月2日將召開法說會，對於產業景氣及公司營運可望有更進一步說明。