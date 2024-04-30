研華法說會／第2季營收個位數季增 第3季 BB值有機會回到1.1

工業電腦龍頭研華（2395）30日舉行法說會，展望後市，研華預估第2季營收相較首季為持平或中個位數增長，研華表示，以三大市場BB值（B/B ratio）來看，北美、中國大陸市場都有較前一季度回溫，預計今年第3季BB值有機會回到1.1水準，全年營運仍維持逐季增長態勢。

展望第2季，研華預估本季營收為4.35至4.55億美元區間（換算新台幣約139.2至145.6億元），相較今年首季業績持平或中個位數增長，與去年同期相比約有15%上下衰退。

研華表示，第2季北美在博弈、影音串流設備需求有增溫，至於大陸市場交通基建表現較強，韓國與台灣半導體設備有穩健回溫，預計相關拉貨力道將持續到2025年。

研華本季毛利率則估為39-41%，與上季相當但略低於去年同期。至於營益率則為14-16%，優於上季但遜於去年同期；全年來看，研華因為產品組合優化，預計今年毛利率將維持在40%高水位，營益率則落在14-16%。

從BB值觀察，研華今年首季為0.97，北美、中國大陸市場都有較前一季度回溫，研華指出，雖然BB值有回溫跡象，且有逐季走升趨勢，但以歷史同期數值比較來看金額仍較低，故預期第2季度營收走勢趨緩。

研華分析，BB值可能在今年第3季度回到1.1，但仍有很多不確定性。目前來看，大陸、台灣、南韓已超過1，展望相對正向，也預計是2024年成長較強力地區。

研華表示，大陸市場雖還沒明確復甦，但已逐步築底，目前來看，客戶拉貨態度仍偏保守，且大陸市場今年來價格競爭較為激烈。

此外，研華上周正式宣布併購法國POS及KIOSK品牌公司Aures Technologies SA，對此，研華表示，Aures在歐洲、澳洲、北美都具有相當完整銷售網路，希望可以加強研華在智慧零售及智慧城市布局，目標擠進全球智慧零售前十大品牌。

研華表示，過去20年公司主要靠有機成長，但因設定2030年成長目標，因此現在研華將併購視為另一個成長引擎，不以財務投資為主，希望可以強強聯手，比如在技術端、客戶端，極大化雙方綜效。