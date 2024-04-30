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台光電財報／首季每股賺5.76元創同期新高 擴中山廠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

環保暨高階基材大廠台光電（2383）30日公布第一季財報，2024年第一季營收達129.0億元，續創單季歷史新高；第一季營業毛利率29.0%，營業利益率19.7%，稅前淨利率20.3%，雖為淡季，但仍三率三升，還創下史上第一季單季新高的營運表現。稅後淨利達19.8億元，每股盈餘為5.76元。主因為各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增所致。

2024展望，台光電提到，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠以外，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市佔率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市佔率的表現。各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。

台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。

台光電指出，除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外，董事會於今日(4/30)通過於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，計劃於2025年增加25%的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

伺服器 台光電

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