電子通路股表現亮 這檔盤中亮燈漲停 逾4千張排隊等買
台股30日開高，早盤翻黑，後續盤中拉升至20508.48點，上漲逾50點，盤面上電子通路股表現強勢，亞矽（6113）受買盤拉抬，盤中直衝漲停34.2元，漲停委買張數逾4000張，其餘擎亞（8096）上漲超過半根停板，全達（8068）、弘億股漲幅逾4%。
亞矽去年營收22.2億元，年減43.09%，前三季獲利694萬元，每股稅後盈餘0.14元。亞矽深耕微處理器、感測器與無線物聯網等相關軟硬體產品，供各類模組與次系統方案以因應客戶需求。另外，公司陸續引進無線通訊、網通、車載、馬達風扇等客戶所需要的零組件，並提供產品服務與技術應用支援。
IC通路商擎亞2024年前3月累計營收達73.4億元、年成長逾一倍，來到歷年同期第4高，公司看好後市有望基於第1季三大產品線客戶的拉貨動能，本季和下半年延續前季狀況，全年營收將優於去年。
擎亞目前以CIS、記憶體與AMOLED面板等三大產品線為主力，其中CIS及面板主要原廠為三星電子。擎亞先前曾說，CIS及記憶體相關產品在AI趨勢發展下有正向的展望，另面板也受惠於筆電換機需求，出貨量可望增加。
全達近日宣布引進策略投資夥伴威剛科技，攜手完成全達子公司「達拉電能股份有限公司」首次對外募資。全達3月營收0.46億元，月增6.08%，年減46.62%，累計今年前3月營收1.71億元，年增22.83%。
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