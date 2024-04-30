盛群首季EPS -0.2元 拉貨動能弱

微控制器（MCU）大廠盛群（6202）昨（29）日公布首季稅後淨損4,529.1萬元，連兩季虧損，虧損金額較去年第4季擴大，每股淨損0.2元。盛群並同步公告，將出脫手中持有的諧永投資普通股，處分利益預估為2.45億元。

法人認為，盛群上季持續虧損，應與客戶持續調節庫存，拉貨動能疲弱有關。根據盛群公布的最新財報，首季毛利率44.74%，季增13.24個百分點，年減3.42個百分點；營益率負13.68%，較去年同期轉負。盛群並代子公司盛凌投資公告，依公司投資策略進行股票出售，處分聯家軍的投資公司諧永投資全數普通股，以每股5.8元出售，共交易6,320.45萬股，交易總金額3.67億元，處分予迅捷投資，估處分利益約2.45億元。