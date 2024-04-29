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力智第1季每股純益1.41元 盛群每股虧0.2元

中央社／ 新竹29日電

IC設計廠力智第1季在業外收益挹注下，稅後淨利達新台幣1.15億元，每股純益1.41元，超越去年度獲利。盛群第1季營運持續虧損，每股虧損0.2元。

受惠繪圖處理器（GPU）相關核心電源管理晶片拉貨動能強勁，力智第1季營運表現淡季不淡，季營收8.46億元，季增約5%。

力智第1季毛利率為33.07%，較去年第4季下滑0.98個百分點，營業利益4670萬元，季減29.2%，在業外收益挹注下，稅後淨利1.15億元，季增近12倍，每股純益1.41元，超越去年度獲利水準。

微控制器（MCU）廠盛群第1季因工作天數減少影響，季營收滑落至4.43億元，季減9.15%，毛利率44.74%，營運持續虧損，歸屬母公司淨損4529萬元，每股虧損0.2元。

基於投資策略，盛群子公司盛凌投資將持有的諧永投資普通股，全數賣予迅捷投資，交易總金額3.66億元，預估處分利益約2.45億元。

盛群

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