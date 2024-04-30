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振樺電 全年拚兩位數成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠振樺電（8114）受惠AI伺服器風潮，新一波AI加速器測試設備訂單將於今年開始出貨，KIOSK跟POS業務已回溫，今年在歐洲市場拿下不少專案。展望全年，振樺電預計下半年營運優於上半年，全年營運呈現逐季增長態勢，今年營收增長幅度以一成為基礎。

振樺電2023年在總體經濟不佳，及客戶調整庫存影響下，導致去年營收降至98.7億元，不過，振樺電樂觀今年營運，營收增長幅度以一成為基礎。

振樺電表示，今年上半年市場景氣渾沌不明，但KIOSK、POS全年仍有不少專案。其中今年新專案拿下歐洲零售跟餐飲服務業客戶，歐洲市場需求慢慢回溫，在當也拿下不少飯店、機場自助設備訂單。

振樺電分析，KIOSK跟POS業務由於去年較早衰退，因此復甦也較快，現在已回到正成長狀況，至於工業電腦業務預計要本季或下季開始，才會有比較好的成長狀況。

振樺電 營收

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