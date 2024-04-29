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台股站上所有均線 AI、營建、金融、貨櫃族群紛紛走揚

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台股大盤29日盤中站上所有均線，且形成多頭排列，盤中最高20,484點，早盤以AI族群的台積電（2330）、聯發科穩盤，IC設計、營建、金融、貨櫃族群紛紛走揚。

截至上午10點，台積電盤中漲12元、最高達794元，聯發科大漲50元、盤中最高1,055元，其它還包括創意、鴻海、世芯-KY、緯創、日月光投控、廣達、智原、緯穎、英業達等走強。

IC設計的譜瑞-KY、金麗科盤中漲5%、力旺漲4%，創意、立積、世紀、茂達、聯詠等皆有達2%以上的漲幅。

其餘強勢族群，還有營建股的國建、隆大、昇陽、鄉林紛紛攻上漲停板，帶動聯上發、中工、冠德、日勝生、長虹、京城。

金融股的中信金更一度以34.25元攻上漲停板，新光金、永豐金、國票金、華南金、國泰金、兆豐金、元大金、玉山金等，皆有1%至4%的漲幅。貨櫃族群的陽明上漲逾4%，萬海、長榮也達2%。

IC設計 台積電

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