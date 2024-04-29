世界先進30日法說會前股價反彈 法人關注復甦力道

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）預定30日召開線上法說會，該公司今年首季營收優於預期包含急單與匯率因素，29日股價反彈上漲2.77%來到85.3元，上漲2.3元，法人關注世界先進下半年復甦力道。

世界先進日前公告 3 月營收 36.2 億，月成長17.4%、年成長44.8%，今年首季營收略優於法人預期與市場預期平均。

法人推估，世界先進首季營收達成率優於預 期，主因 LDDI/PMIC 急單挹注。同時匯率該季貶值也是有利因素。

展望 2024，法人預期，今年上半年世界先進因來自終端需求疲弱與中國同業價格競爭 將持續影響獲利表現，下半年預期消費性、工控訂單有望迎來復甦，不過需觀察其訂單能見度是否能延長，實際展望尚待公司公布更新。

法人分析，整體半導體庫存修正超過一年，2023年底大部份IC庫存可回到正常水準。2024年預期成熟製程復甦約在第2季以後逐步浮現。

依據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測2023年全球半導體市場預計將年衰退10.3%，不過預期2024年全球半導體市場恢復年成長11.8%達5,760億美元，預計所有產品和地區都將在2024年成長。

不過業界指出，儘管去年迄今年首季部分急單報到，可是終端需求尚未見到顯著的回升，復甦力道緩慢，因此客戶端投片力道相當保守，首當其衝的是8吋製程，其產能利用率相對仍維持在低水位，12吋則因為有8吋產品轉投12吋，所以可以保持一定水準。

世界先進近期持續謹慎控管資本支出，也無先前外傳有意收購面板廠新加坡廠的情況。世界先進2023年三度下修資本支出至90億元降幅10%，依據世界先進規畫，資本支出60%用於晶圓五廠，25%其他廠去瓶頸，15%其餘廠區例行維修。當時2023年11月法說會上總經理尉濟時提到，公司謹慎應對半導體庫存調整與將步入淡季，緊密與客戶合作決議將資本支出持續下降，較先前一次預估下調10億元。

另外先前403地震，世界先進當時指出，至4月4日中午為止，約80%受影響的機台已經恢復正常，並將逐步恢復生產作業。公司依據緊急應變程序即時疏散公司員工，人員於確認環境安全無虞後返回工作崗位，無人員受傷，也無嚴重廠房結構受損，部分生產中的晶圓受到影響。