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京元電開盤強漲逾8%越過百元關卡 持續擴產、隱含 AI 需求展望更佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

京元電子（2449）開盤強漲，股價越過百元關卡，開盤衝高到104元，漲幅超過8%；市場投資人看好京元電 持續擴產且隱含AI需求展望更佳。

京元電宣布將以每股人民幣9.67元的價格出售旗下子公司京隆科技全數約92%股權。總交易金額預計將達人民幣48.85億元。公司預估處分利益將上看38.27億元，可望挹注每股盈餘3.13元，每股淨值則增加3.23元。交易案仍須經相關主管機關核可，預計於今年第3季完成交易。公司董事會已通過提案，2024年資本支出將由原本的70億元增加至123億元。

元大投顧表示，京元電出售京隆科技能讓京元電更專注於測試業務，2023年京隆科技(蘇州)於京元電合併營收占比25%。由於京元電主要以測試業務為主，因此京元電退出打線封裝業務，有助於京元電將資源集中在測試業務及AI/HPC等前景較佳之應用上。

京元電2024年增加的資本支出將主要用於銅鑼廠第3/4階段擴產，以因應多個美系AI/HPC客戶需求大幅增長。這反映AI/HPC的需求增加，以及京元電AI/HPC的客戶組成更加多元。因此，正面看待京元電未來業務展望，25年AI營收占比可望達到約10%/10-15%，預估有上修空間。

AI 京元電

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