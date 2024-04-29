AI PC新應用 帶旺PCB鏈

受惠中高階筆電需求下半年回穩與傳統伺服器市場復甦，瀚宇博（5469）、金像電、健鼎、欣興等PCB相關廠商下半年營運添動能。

法人指出，金像電、健鼎與瀚宇博在筆電領域各具優勢，其中，瀚宇博筆電終端應用營收占比四成，並持續推進產品結構，朝中高階機種發展；欣興為載板龍頭，過往和英特爾合作緊密，預料也將受惠產業趨勢。

台灣電路板協會分析，AI終端應用目前以手機較為顯著，其他則大多建構在雲端運算與伺服器等基礎建設相關領域，其餘消費性產品並未真正大量導入AI，由於PC在消費性產品市場來說，規模僅次於智慧手機，隨著AI PC陸續百花齊放，將有效擴大AI於消費性產品的能見度，亦會是消費性產品發展的重要里程碑。

英特爾去年啟動AI PC加速計畫，據了解，相關計畫仍持續按進度推進。英特爾預估，今年將出貨4,000萬台AI啟用的PC產品，法人看好，雖然AI PC不是新話題，但新應用產品推出，有助改善PC與筆電市況與買氣，PCB鏈將同步受惠新品推出效應，助攻庫存去化。