外資：日月光下半年復甦

封測大廠日月光投控在25日舉行法說後，三家外資證券看法不一。整體而言，外資法人認為日月光第2季展望不如預期，但下半年有望復甦，目標價從136元到168元不等。

高盛證券指出，日月光投控第1季獲利優於優期，但第2季展望不如預期，主因終端市場需求復甦速度慢於預期，且營業費用上揚。日月光投控管理階層預估第2季需求仍會改善，只是速度變慢，這也呼應台積電及聯電的展望。

高盛預估，日月光投控第2季營收將季增4.2%，EPS為1.59元，下半年營收及毛利率都將改善，主要是因為AI需求的成長動能愈來愈強。

在日月光投控法說會後，高盛調降日月光投控的財務數字，預估營收成長率從年增7.1%調降到年增6.3%，全年EPS從10.22元調降到9.02元。因此，高盛雖然仍維持日月光投控的「買進」評等，但目標價從186元下調到168元。

摩根士丹利證券指出，日月光投控本身預估第2季封測材料（ATM）營收可望季增4-6%，優於大摩預估的季平，但低於法人普遍預估的7%。第2季ATM營收主要成長動能來自於先進封裝，電價上漲將使ATM毛利率下滑0.8個百分點。大摩認為日月光投控第2季為營運谷底，下半年成長動能將加快，重申「優於大盤」及150元目標價。

里昂證券則認為，日月光投控第2季的預估營收略低於市場預期。需求復甦速度慢於里昂預期，且來自於先進封裝營收的貢獻難以彌補，因此里昂將日月光投控今年預估EPS下調29%，明年預估EPS下調8%，投資評等從「劣於大盤」降至「賣出」，目標價則從110元上調到136元。

日月光投控周五（26日）下跌2.5元，收在142.5元。