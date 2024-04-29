快訊

1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資：日月光下半年復甦

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

封測大廠日月光投控在25日舉行法說後，三家外資證券看法不一。整體而言，外資法人認為日月光第2季展望不如預期，但下半年有望復甦，目標價從136元到168元不等。

高盛證券指出，日月光投控第1季獲利優於優期，但第2季展望不如預期，主因終端市場需求復甦速度慢於預期，且營業費用上揚。日月光投控管理階層預估第2季需求仍會改善，只是速度變慢，這也呼應台積電及聯電的展望。

高盛預估，日月光投控第2季營收將季增4.2%，EPS為1.59元，下半年營收及毛利率都將改善，主要是因為AI需求的成長動能愈來愈強。

在日月光投控法說會後，高盛調降日月光投控的財務數字，預估營收成長率從年增7.1%調降到年增6.3%，全年EPS從10.22元調降到9.02元。因此，高盛雖然仍維持日月光投控的「買進」評等，但目標價從186元下調到168元。

摩根士丹利證券指出，日月光投控本身預估第2季封測材料（ATM）營收可望季增4-6%，優於大摩預估的季平，但低於法人普遍預估的7%。第2季ATM營收主要成長動能來自於先進封裝，電價上漲將使ATM毛利率下滑0.8個百分點。大摩認為日月光投控第2季為營運谷底，下半年成長動能將加快，重申「優於大盤」及150元目標價。

里昂證券則認為，日月光投控第2季的預估營收略低於市場預期。需求復甦速度慢於里昂預期，且來自於先進封裝營收的貢獻難以彌補，因此里昂將日月光投控今年預估EPS下調29%，明年預估EPS下調8%，投資評等從「劣於大盤」降至「賣出」，目標價則從110元上調到136元。

日月光投控周五（26日）下跌2.5元，收在142.5元。

日月光 營收 高盛

延伸閱讀

欣興第1季 EPS 1.6元 法人估全年上看8.8元

日月光2024年Q1每股純益1.32元

台積電釋出CPO最新進展 京元電、台星科吞補丸

日月光、勤誠 四檔夯

相關新聞

AI PC新應用 帶旺PCB鏈

受惠中高階筆電需求下半年回穩與傳統伺服器市場復甦，瀚宇博（5469）、金像電、健鼎、欣興等PCB相關廠商下半年營運添動能...

外資：日月光下半年復甦

封測大廠日月光投控在25日舉行法說後，三家外資證券看法不一。整體而言，外資法人認為日月光第2季展望不如預期，但下半年有望...

工業電腦今年營運 拚全面反彈

工業電腦產業走過去年低潮，今年將重回成長軌道。其中，智慧零售領域已率先復甦，業界普遍預期，隨著自動化市場下半年跟進邁向回...

面板價格上漲 法人估群創、友達第2季力拼轉盈

近期4月面板報價持續上揚，大尺寸面板報價較上期月增加近3%，在電視零組件備貨需求逐月攀升的帶動下，相關面板報價已貼近去年...

光寶、台達電、群電法說接續登場 聚焦

台達電、光寶及群電將於本周召開法說會，釋出最新營運成果。一般預期，AI PC對於下半年NB市場激勵作用、AI伺服器後市表...

友達、力成、旺宏 30日談營運

半導體科技大廠陸續召開法說會。面板大廠友達、封測大廠力成、及記憶體業者旺宏，都將於30日舉行法說會，市場關注公司對產業最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。