鴻海注資開鴻 深耕綠電

鴻海（2317）昨（26）日公告子公司富泰國際投資，挹注旗下的開鴻能源不超過10億元，拓展台灣綠能電力事業，逐步實現2040年鴻海集團廠區全面使用綠電的目標。

鴻海與中華開發去年3月合作成立開鴻能源，目標募集60億元，富泰國際投資承諾出資比率16.67%，最大承諾投資金額不超過10億元，布局台灣綠能電力事業。

鴻海響應RE100倡議，承諾在2040年全球廠區將100%使用綠電。鴻海指出，2023年綠電使用占比已超過40%，未來也會逐年持續增加。鴻海目前營運遍布全球24個國家地區，擁有205個廠房、辦公室據點。

鴻海近年透過三方面進行減碳，包括一、運營減碳（能效提升、製程改善、原材料循環使用等）。二、自建可再生能源電站（廠內屋頂、地面車棚頂太陽能建設等）。三、綠電採購以及綠證購買和投資（設立綠能開發基金加大可持續環境的投資）等手段和行動策略來減少碳排放。

同時，鴻海集團也採取國際公認的碳核查標準，進行範疇一、二、三全面碳盤查，為科學設定減排目標及路徑奠定堅實基礎，持續檢視與強化目標，建立符合國際倡議的減量目標與機制。