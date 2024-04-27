美容通路三雄 拚多角化

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
美容通路三雄今年首季營收
美容通路三雄今年首季營收

美容通路三雄面臨中國大陸消費低迷挑戰，不約而同透過多角化經營應戰。麗豐-KY（4137）規劃開發新零售產品品牌CHLITINA HOME SPA，將在第2季推出，可望增添新的銷售渠道；佐登-KY則是布局美國市場，今年3月開出紐約佐登微爾，是佐登在北美第一間加盟醫美診所；羅麗芬-KY 2024年預計在廈門增設四家中型雙美（醫美+美容）門市 ，且將持續併購上下游產業。

麗豐-KY旗下擁有克麗緹娜美容連鎖通路、雅樸麗德醫美抗衰、新美力電商、RnD美甲美睫、慷碩生醫等五大品牌，為了讓產品通路更多元，創立全渠道新零售品牌CHLITINA HOME SPA。

佐登-KY則將海外與醫美事業發展列為今年營運重點。公司表示，持續看好醫美事業加大合作力道，去年中國杭州佐登微爾開幕，佐登微爾在兩岸醫美診所已經來到15間。今年3月紐約佐登微爾也已經開幕，以當地華人為主要服務對象，今年底前洛杉磯門市也有機會開出。兩家美國門市都是以美容加盟複合醫美診所模式經營。

羅麗芬-KY則持續布局兩岸雙美門市，目前在台灣已有二家雙美直營店，包括3月剛開出的民生東路店，而忠孝東路店則預計最快年底開出。在大陸市場方面，福建雙美旗艦店已在去年開始營運，2024年公司預計再增設四家中型雙美直營店，坪數規模約500坪。

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