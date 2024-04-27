大同變壓器 三招增產能

大同（2371）積極衝刺提升變壓器產能，發言人丁爾昆昨（26）日指出，將增添生產設備、增加輪班班次和優化產線三個方向以提升產能，預計今年產能將提升20%到25%，力拚年底出貨認列營收，今年變壓器事業營收看增30％。

大同指出，國內及美國變壓器供不應求，積極提升產能，產線從原本的一班制已提升至1.5班制，未來目標提升至兩班制，增加直立式捲軸器等生產設備，預計在台電變壓器於5、6月出貨後，挪出倉儲空間作為生產用，提升自製率，提升產能也有利未來接單。

大同電力事業群目前在手訂單約200億元。公司指出，首要看好生產周期較短的配電變壓器有望今年先挹注業績。預計今年底前正式出貨並認列營收。