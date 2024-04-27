友達今年車用營收看俏

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

面板大廠友達（2409）衝刺今年車用營收，董事長彭双浪表示，今年大型運動賽事拉抬電視面板需求，整體營收將逐季上升，車用需求增加，加上友達收購德商BHTC，預計車用營收會大幅上升。

彭双浪看好Micro LED技術發展，友達攜手富采、錼創打造可以實現Micro LED商品化量產的夢幻團隊 ，預期在更多廠商投入後，模組價格可望每兩年降低一半，將使產品更普及應用。

彭双浪表示，Micro LED使用低溫多晶矽（LTPS）面板當背板，因Micro LED廠在台灣，若從昆山低溫多晶矽面板廠運到台灣太遠，規劃今年將直接在台灣設新的產線，預計在明年量產。

彭双浪指出「所有應用都正復甦」，面板業最差的狀況是去年和前年，現在應會回到健康發展的路徑。受惠今年將登場的歐洲盃及奧運等運動賽事助力大尺寸電視銷售，使得65吋以上的大尺寸電視拉貨動能強勁。接下來IT市場因為AI PC的激勵，將帶來下半年IT面板強勁需求。

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