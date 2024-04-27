宏正第1季EPS 0.93元 拚Q2復甦

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

資訊暨專業影音設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）昨（26）日公布第1季每股稅後純益0.93元，較去年同期衰退四成。宏正表示，半導體產業回溫，專案需求仍在，隨著市場逐漸回溫，第2季起可望恢復成長動能。

宏正今年第1季營收11.8億元，季減10.6%，年減15.2%，毛利率60.6%，與去年同期相當，略高於去年第4季的59.1%，歸屬母公司業主淨利1.1億元，季減20.3%，年減42.4%，每股稅後純益0.93元。

宏正表示，2024年初仍受到全球地緣政治、通膨持續影響及去年基期較高因素，走過第1季，審慎樂觀看待第2季起的每一季營運都可望較去年成長。

宏正主要產品包含高規格專業KVM、資安KVM，中小企業產品KVM，預約系統、環控、矩陣、分散式影音架構，同時持續布局新產品包含優聲學、專業影音、SOHO產品。

近年宏正積極切入AI應用及電源管理相關產品，宏正表示，看好半導體產業等企業需求回溫，高階KVM、電源管理產品持續成長，亞洲市場需求持續增溫，審慎樂觀看待第2季起營運可望優於去年。

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