中華電小金雞中華資安 邁向IPO

中華電信（2412）小金雞中華資安國際是全台最大資安服務公司，每年營收獲利有二到四成成長，去年每股稅後純益達7.8元，未來將走向IPO之路，總經理洪進福認為，法令、威脅、供應鏈等三大資安趨勢帶動下，中華資安國際持續深耕專案服務、網路資安、自有產品銷售等，可望延續過去成長途徑。

中華電信近年培養小金雞中華精測及是方的IPO表現亮眼。中華電信董事長郭水義日前指出，中華電信持續進行轉投資與資產活化，將積極推動資拓宏宇、中華資安、中華立鼎等子公司IPO。

近年隨著駭客威脅持續擴大，資安市場持續成長，推升中華資安營運表現。中華資安於2017年從中華電信內部獨立成立新公司，第一年營收僅3億元，每股稅後純益0.15元，2022年營收就跳升為14.1億元，每股稅後純益6.2元，2023年營收16.96億元，每股稅後純益7.8元。