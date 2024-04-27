中華電要打造 AI 智慧城

中華電信（2412）總經理林昭陽昨（26）日表示，積極以AI科技打造新智慧城市，助攻台鐵以AI監測軌道，成功避開落石危機，將攜手台灣廠商搶進全球AI智慧城市市場。

林昭陽昨日參加AI論壇，以「以AI科技打造新智慧城市」為題發表演講。他認為，中華電信近年積極累積AI實力，發展智慧城市及淨零減碳等領域解決方案。他認為要大力擁抱AI，用跑的不要用走的，雖然AI發展已久，屬於慢慢的演進革新，但要快速的發展，應用在智慧城市等各個人類的生活領域。

林昭陽指出．智慧城市要利用科技和創新，解決社會經濟和環境等複雜問題，目標為市民創造更好的生活環境與未來，中華電信布局智慧城市應用及AI等新技術也持續演進，透過提供新的工具與方法．分析與建模複雜的程式系統，改變城市管理與規劃，以市民為中心進行數據驅動。

林昭陽舉例，近年全球積極發展AI在於智慧城市的應用，中華電信協助高雄輕軌導入5G車聯網技術，有地方政府透過AI技術，在公車上設置公車號誌優先權，打造輕軌路口安全智慧輔助系統，提供AI分析風險預判路口事件。林昭陽表示，從建構暢行無阻的陸海空全時全域的通訊網路，打造AI平台，解決並模擬城市的複雜問題，並加速城市應用的服務開發。

林昭陽強調，未來中華電信將持續以AI生態開放平台，擴大在智慧醫療、智慧生活、智慧農業、智慧娛樂、智慧交通等應用，並以中華電信海外據點出發，攜手國內智慧解決方案夥伴，將台灣智慧城市經驗帶向全世界，搶進全球市場。